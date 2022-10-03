شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبت في عروض شركات توريد زيت الطعام.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، عروض الشركات التي ستتقدم للمناقصة رقم 5 لسنة 2023/2022 التي سبق وأعلنت عنها الهيئة لتوريد زيت طعام محلى، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن مناقصة محدودة رقم 5 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد"، والتسليم خلال الفترة من 1 إلى15 ديسمبر 2022، وذلك لطرحه على بطاقات التموين ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخرون استراتيجي في البلاد لكافة السلع، ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.