جامعة حلوان: نتناول التغيرات المناخية من المنظور العلمى والقومى والمجتمعى

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا، إن افتتاح مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية، يأتى فى ضوء استعداد مصر لقمة المناخ المقرر انعقادها نوفمبر المقبل، والتى تعد تتويجا لجهود الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية فى ملف مواجهة التغيرات المناخية.

وأضافت الدكتورة منى فؤاد، فى كلمه لها خلال مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية، المنعقد الآن بمجمع الفنون بجامعة حلوان، أن المؤتمر يأتى فى إطار الجهود الوطنية لتوجيه البحث العلمى لتحسين الخدمات البيئة بأساليب تكنولوحية وإتاحة المعرفة والمعلومات للقوى البشرية وتحقيق مجهود اجتماعى ملموس مع الحفاظ على البيئة ومواردها فى إطار يضمن مستقبل افضل.

وتابعت نائب رئيس جامعة حلوان: نعمل على تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا ورفع الوعى بمكافحة اثار التغيرات المناخية مؤكدة أن الجامعات مركز نقل المعرفة للمجتمع فالجامعات جيش المعرفة التى تقود معركة الابتكار مع الصناعة ومن هنا حرصت الجامعة على توطيد أواصر التعاون مع المجمع المدنى والدولة للعمل على تحقيق التوازن البيئي وتحسين الخدمات البيئة وترشيد استهلاك الموارد البيئة .

واستطردت أن الجامعة تنظر إلى مشكلة التغيرات المناخية من المنظور العلمى والمنظور القومى والمجتمعى بالإضافة للجوانب البحثية المتعلقة بالتغيرات المناخية ، ودأبت جامعة حلوان على إتاحة الإمكانية فى كل مقومات تعظيم مكافآت البحث العلمى فى هذا المجال ، ومخرجات مشروعات بحثية لأكثر من مجال وايضا مشروعات تخرج للطلاب

تهدف الجامعة لتوفير كل الإمكانيات للوصول لحلول تكنولوجيا للتحديات وتقديم حلول للمجتمع وإقامة ورش عمل فى مجال الحفاظ على البيئة.