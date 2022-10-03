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الصحة تكشف 6 نصائح هامة حول تنمية الأسر المصرية.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الرسائل الهامة لضمان حياة أفضل للأطفال في الأسر المصرية، وبحسب وزارة الصحة والسكان تتضمن هذة الرسائل:-

 

١- من حق كل طفل أن تؤمن له أسرته أفضل الظروف لينشأ في بيئة صحية سليمة 

 

٢- يجب علي الأبوين عند التخطيط للحمل مراعاة السن المناسب للحمل والفترة البينية بين الحمل والأخر .

 

٣- كثرة الإنجاب مرتبطة بشكل مباشر بإصابة الأطفال بأمراض مثل التوحد والإنيميا والتقزم، وعلى الآباء أن يضعوا أوجاع أطفالهم في المستقبل نصب أعينهم .

 

٤- علي الأبوبين أن يكونوا قادرين علي التكفل بالأسرة.

 

٥- دعوة الدولة لتنمية الأسرة يمثل رغبتها في تطوير الأسرة لضمان حياة كريمة.

 

٦- الأطفال ليسوا وسيلة للتربح أو الكسب.

 


 

 

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