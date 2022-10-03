شكرا لقرائتكم خبر عن 444 مليون و366 ألف جنيه إيرادات هيئة الأوقاف خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق هيئة الأوقاف نسبة نمو في إجمالي إيراداتها وأرباحها بلغ 22% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ إجمالي متحصلات هيئة الأوقاف من إيراداتها عن الفترة من 1/ 7/ 2022 حتى 31/ 9/ 2022 مبلغًا وقدره (444,366,928) جنيه، بزيادة قدرها (80,466,934) جنيهًا.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن إيرادات هيئة الأوقاف تأتى نسبة تقدر بنحو (22,1%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/ 2022، وبزيادة قدرها (128,982,179) جنيهًا، بنسبة قدرها (40,9% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن مال الوقف يحظى باهتمام بالغ وتوجيه دقيق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى شدد على صون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته.

كما أكد وزير الأوقف أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم مشددًا على سرعة الانتهاء من إعداد القائمة السوداء للمعتدين على حق الوقف، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة لمن تسول له نفسه الاعتداء عليه، كما أكد وزير الأوقاف على مواصلة العمل الدءوب والإنجاز المتتابع فى تحقيق الأرباح والإيرادات .

وكرم وزير الأوقاف، الشهر الماضى بعض المديرين والمحصلين الأفضل أداء فى تحصيل مستحقات الهيئة خلال شهرى يوليو وأغسطس 2022م، وهم:

رأفت حنفى مدير منطقة الهيئة بالشرقية.

مجدى غنيم مدير منطقة الهيئة بالدقهلية.

مصطفى عبد الموجود مدير منطقة الهيئة بالمنوفية.

عبد الصادق عبد الصادق محصل بمنطقة الهيئة بالشرقية.

ياسر الشهاوى محصل بمنطقة الهيئة بالبحيرة.

عوض رمضان عوض محصل منطقة الهيئة بطنطا.