شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: التغيرات المناخية تمس الصحة العامة ويجب وضعها بالمقررات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بالمشاركين فى حضور مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية الذى تنظمه الجامعة اليوم الاثنين بمقر مجمع الفنون.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن قضية المناخ محل اهتمام مستقبلى وحيوى، وعلى سبيل المثال خاصة فى ظل ما شهدته منطقة حلوان مع التطور الصناعى الذى حدث، ولو غاب الوعى والبحث العلمى لمجابهة التلوث الصناعى كان هناك مشاكل كبيرة، ولكن كان كلية العلوم بالجامعة لها دور كبير فى مواجهة الانبعاثات.

وتابع رئيس جامعة حلوان، حدث تغير فى البيئة نتيجة التلوث وينتج عنه ارتفاع هائل فى نسبة أمراض الأورام وارتفاع هائل فى معدلات التلوث وتعد التغيرات المناخية من المهددات الحقيقية ودور الجامعة الرئيسى تسخير البحث العلمى ونجاحه لايوجد حلول فعلية وحقيقة لمشكلات تهدد حياتنا وحياة اولادنا.

واستطرد الدكتور السيد قنديل، أن الأديان السماوية نصت على الحفاظ على البيئة ويجب زيادة الوعى للاطفال فى المدارس والمنزل والجامعات ويندرج ذلك بشكل عملى وحقيقى فى المقررات الدراسية للطلاب حول قضية التغيرات المناخية.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن بعد نجاح المؤتمر وجلساته الحوارية وترجمة ذلك لتوصيات تكون ملزمة لنا كجامعة والاحياء والمحافظات ونعمل على بناء خريطة طريق لوزارة البيئة وعلاقة واضحة وصريحة لقطاع الصناعة .

ووعد رئيس جامعة حلوان، أنه خلال عام ستتحول جامعة حلوان لجامعة خضراء، وصديقة للبيئة.

وأكد الدكتور سيد قنديل أن قضية التغيرات المناخية مشكلة تمس الصحة العامة وتهدد مستقبل اولادنا ومستقبل الدولة ككل، ويحب الاهتمام بالتعليم والصحة من أهم المحاور الأساسية لبناء مجتمع قوى .