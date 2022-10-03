شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بالحرارة لنهاية الأسبوع والقاهرة تسجل 29 درجة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية من اليوم ، مع استمرار هذا الانخفاض حتى نهاية الأسبوع، وذلك بعد الأجواء شديدة الحرارة التى شهدتها كافة أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية.

ومع نهاية الأسبوع، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتسجل العظمى بالقاهرة والوجه البحرى 29 درجة والمحسوسة 31 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 27 درجة والمحسوسة 29 درجة، وجنوب سيناء العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

أما شمال الصعيد فتصل العظمى 30 درجة والمحسوسة 31 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.