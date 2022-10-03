شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 45% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة نتيجة الإصابة بالالتهاب الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن حوالى 45% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة تحدث نتيجة الإصابة بالالتهاب الرئوى.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب الحرص على تواجد الأطفال في مناطق جيدة التهوية حتى لا يكونوا عرضة للالتهاب الرئوى .

الالتهاب الرئوي هو عدوى رئوية يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة لدرجة أنه يجب عليك الذهاب إلى المستشفى، ويحدث ذلك عندما تتسبب العدوى في امتلاء الأكياس الهوائية في رئتيك بسائل أو صديد، و يمكن أن يجعل ذلك من الصعب عليك تنفس ما يكفي من الأكسجين للوصول إلى مجرى الدم.

ويمكن لأي شخص أن يصاب بعدوى الرئة لكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا معرضون لخطر أكبر، ذلك لأن أجهزتهم المناعية قد لا تكون قوية بما يكفي لمكافحتها.

ويمكن ايضا أن تصاب بالتهاب رئوي في إحدى الرئتين أو كلتيهما يمكنك أيضًا الحصول عليه وعدم معرفته. يسمي الأطباء هذا الالتهاب الرئوي المشي، تشمل الأسباب البكتيريا والفيروسات والفطريات، إذا كان الالتهاب الرئوي ناتجًا عن بكتيريا أو فيروس ، فيمكنك نقله إلى شخص آخر.



