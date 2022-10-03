شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انكماش منخفض الهند الموسمى.. وانخفاض فى الحرارة يصل 4 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة من اليوم الاثنين على أغلب أنحاء الجمهورية .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات ليبدأ سيطرة مرتفع العروض الوسطي وانكماش منخفض الهند الموسمي .

ويشهد اليوم الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.