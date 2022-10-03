شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة، وذلك وفقا للشروط المحددة لشغل الوظيفة.

وحددت محافظة الجيزة، الوظائف القيادية الشاغرة، وجاءت كالآتي:

-رئيس الإدارة المركزية لشئون اللجان والمجالس والمؤتمرات.

-مدير عام الشئون القانونية.

-مدير عام الشئون الإدارية.

-مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

المستندات المطلوبة للتقديم:

1-العاملين بالجهاز الادارى للدولة

-بيان حالة معتمد موضحاً به (التأهيل العلمى – المؤهلات الأعلى – تقرير كفاية الأداء عن آخر ثلاث سنوات ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية التى تم شغلها بالمنظمات الدولية والإقليمية ـ الشهادات والدورات الحاصل عليها فى مجال الحاسب الالى واللغات ـ ما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية إن وجدت ـ أوجه التمييز - الحصول على المدير المميز / خطابات الشكر أو أية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

-مقترح تطوير للوظيفة المتقدم لشغلها.

-بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم وأوجه التطوير التى قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك.

-عدد 7 صور شخصية 6×4 حديثة وشهادة بالجزاءات والاحالة للمحاكمة إن وجدت.

-صورة من بطاقة الرقم القومى سارية

2-المتقدمون من خارج الجهاز الإدارى للدولة

أ- ( القوات المسلحة / الشرطة)

-شهادة الخبرة او السيرة الذاتية.

-المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات.

-مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها.

-صورة طبق الاصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

-عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6

-صورة من بطاقة الرقم القومى سارية.

ب- أخرى

-ما يفيد القيد بعضوية النقابة المختصة للعاملين بالقطاع الخاص أو الأعمال الحرة مدة لا تقل عن 17 سنة.

-المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

-مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها.

-الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التى شارك فيها والبعثات للخارج.

-عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6

-صورة من بطاقة الرقم القومى سارية.

-على أن ترفق هذه المستندات بملف أصل + 6 صور منها وتسلم باليد بالعنوان الآتي:

الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية ــ بمقر ديوان عام محافظة الجيزة (الإدارة العامة للموارد البشرية) ــ 406 شارع الاهرام بالجيزة.

هذا ولن يلتفت الى الطلبات التى ترد بعد الموعد المحدد أو بالبريد.