"برنامج الأمم المتحدة الإنمائى": كل الدعم لمبادرة "حياة كريمة" لتحقيق أهدافها

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القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر( UNDP ) بمقر الوزارة، بحضور الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير و مدير برنامج الدعم الفني للوزارة، وياسمين بدر مسئول مكون السياسات العامة لمشروع الدعم الفني بالبرنامج.

وشهد اللقاء متابعة استعراض مجالات التعاون المشتركة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعلى رأسها مشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة.

ورحب اللواء هشام آمنة بأليساندرو فراكاسيتي خلال لقائهما الأول، متمنياً له فترة عمل متميزة وتعاون مثمر خلال توليه منصبه، وأكد وزير التنمية المحلية على حرصه استمرار التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشريك للوزارة في مجالات التنمية المختلفة .

وأشار الوزير إلي مشروع الدعم الفني الذي ينفذه البرنامج الانمائي مع الوزارة والذي يتسق مع رؤيته لبناء إدارة محلية قوية من خلال التطوير المؤسسي للوزارة ورفع قدرات العاملين بها عبر برامج التدريب المتخصصة بالتعاون مع شركاء التنمية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة وبعض الجهات والمؤسسات الدولية الأخرى.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلي متابعته ودعمه تنفيذ برامج التطوير بالمشروع في المحافظات الاسترشادية بالصعيد وهي 4 محافظات بالصعيد هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان .

ومن جانبه وجه أليساندرو فراكاسيتي التهنئة إلى وزير التنمية المحلية لتوليه مسئولية الوزارة، مؤكداً على أهمية الدور المحوري الذى تقوم به الوزارة من مشروعات ومبادرات على الأرض في المحافظات، واهتمام البرنامج بتقديم كل الدعم اللازم فيما يخص برنامج تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" لتحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة المصرية في تنفيذ هذه المبادرة المهمة .

كما أعرب أليساندرو فراكاسيتي عن ثقته الكبيرة في استمرار دعم وزير التنمية المحلية للمشروعات والبرامج المشتركة بين الجانبين، وأن يكون لأنشطة مشروع الدعم الفني ثمرة على أرض المحافظات الارشادية المستهدف تنفيذه بها بما يحقق الاستفادة المطلوبة منه للمواطنين وكذا مجالات التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص العمل وتوجيه أنشطة المشروع للتكامل مع مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

كما أكد اللواء هشام آمنة على اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب الكوادر المحلية وتنمية قدراتهم المؤسسية والفنية على مختلف المستويات خاصة المعنيين بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة " فيما يخص نظم المتابعة والتقييم والتخطيط المحلى والصيانة والتشغيل الجيد للمشروعات التي سيتم تنفيذها لضمان الحفاظ على الاستثمارات التى سيتم ضخها في هذا المشروع القومى.

ومن جانبها قدمت الدكتورة هبة وفا التهنئة إلى اللواء هشام آمنة علي توليه مسئولية وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أهمية الدور المحوري والتنسيقي المهم الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية على مستوى البرامج التنموية القومية علي أرض المحافظات المصرية، وأشارت الدكتورة هبة وفا إلى حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على تقديم كل الدعم اللازم فيما يخص تنفيذ الأهداف التى وضعتها الوزارة فى محافظات المشروع .

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار المتابعة الدورية لتنفيذ المشروع بما في ذلك تنفيذ زيارات ميدانية مشتركة للمحافظات الارشادية والتعاون في الفاعليات والمؤتمرات الخاصة بتطوير نظم العمل فى المحافظات .