شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدا الثلاثاء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، ليعقد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2022 بدعوته للانعقاد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 4 من أكتوبر 2022 لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعي الأول.

والمقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية لدعوة الانعقاد، وقراره السابق بشأن فض دور الانعقاد العادى الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

والمتوقع أن يعقب الجلسة الافتتاحية، دعوة رئيس المجلس للأعضاء لإبداء رغباتهم لعضوية اللجان النوعية، وبدء أعمال إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، تمهيدا لانتخابات اللجان النوعية.

وطبقا لنص المادة رقم ٣٩ من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تتكون كل لجنة من لجان المجلس من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي ، بناء على اقتراح مكتب المجلس بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ويتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذى يحدده طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان .

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، على أن تنتخب كل لجنة نوعية في أقرب وقت ممكن ، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.