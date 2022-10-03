شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تنصح المواطنين باستغلال أشهر الشتاء لترشيد اﻻستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين باستغلال أشهر الشتاء لاتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد استهلاك الكهرباء والتى أصبحت أمرا لا غنى عنه لضمان الاستمرار فى الحصول على دعم من الدولة في فاتورة الكهرباء الشهرية.

وأشار حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن من يحدد قيمة فاتورة الكهرباء هو المشترك نفسه من خلال طبيعة استهلاك الكهرباء ومدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا تؤثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة.

وأشار حمزة ، أن المواطن المتحكم الوحيد فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية الخاصة به ، موكدا أن فاتورة الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى معايير الدقة نتيجة اعتمادها على آليات تكنولوجية حديثة فى جميع مراحل الإصدار.