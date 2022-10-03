شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه الشرب بالجيزة: رفعنا الطاقة الإنتاجية لـ3 ملايين متر مكعب يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الجيزة طفرة عملاقة خلال السنوات الأخيرة، جرى خلالها مواجهة أزمة مياه الشرب التي عانى منها المواطنين لسنوات عدة، خاصة في القرى الريفية، من خلال تطور البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، مما ساهم فى تحسين معيشة المواطنين.

وفي هذا الصدد، قال المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن الشركة حققت خلال الأربع سنوات الأخيرة إنجازات غير مسبوقة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي 18 مليار جنيه من ميزانية الدولة، منها 3 مليارات جنيه من ميزانية الشركة، مشيرا إلى أنهم نجحوا في رفع الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب من 2,3 مليون م3/يوم إلى 3 ملايين م3/يوم، أي بزيادة 700 ألف م3/يوم؛ لتحقيق الاكتفاء في القطاع، سواء بدخول محطات جديدة الخدمة أو برفع كفاءة المحطات القديمة، مشيرا إلى أنهم نجحوا في زيادة الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب من خلال ما أضافته محطة الحوامدية من طاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف م3/يوم، وتوسعات أطفيح التي أضافت 60 ألف م3/يوم، ومحطة جزيرة الدهب بزيادة 160 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة مياه الصف.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إنجازات الشركة خلال السنوات القليلة الماضية، شملت قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، ففي قطاع مياه الشرب، قاموا بإحلال وتجديد وإعادة تأهيل لمحطات مياه إمبابة وجزيرة الدهب والجيزة الرئيسية وأبو النمرس، علاوة على إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة، وتنفيذ شبكات مياه جديدة بعد مراجعة الضغوط، وإضافة نظام "الاسكادا" لمظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالكامل، وهو نظام مراقبة وتحكم عن بعد، يقوم بتجميع البيانات باستخدام نظام الاتصالات من المواقع ومحطات إنتاج مياه الشرب لأغراض المراقبة والتحكم في عمليات التشغيل، مما ساهم في الحد من الفاقد من المياه خلال شبكات التوزيع، ومراقبة الضغوط في خطوط المياه وحجم الإنتاج، والمراقبة والتحكم في نسب كميات الكلور والشبة في المياه غيرها، والسيطرة على كافة المشكلات التي قد تواجه المحطات، وفضلا عما تم تنفيذه من أعمال ربط جديدة وتركيب محابس جديدة.

وقال إن أعظم إنجازات الشركة، هو ما حققته من نجاح كبير في ملف فقد المياه، موضحا أن حجم الفقد في الشبكات سابقا وصل إلى 36%، ونجحوا في تقليله بشكل كبير ليصل إلى 25% فقط، كما أنهم توسعوا في قياسات التسرب وواجهوا أشكال الحصول على مياه الشرب بشكل غير قانوني، مضيفا أنهم قاموا بتدعيم الشركة بمعدات جديدة للشبكات والشفط وتطهير المطابي والصرف الصحي والمحطات.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، قاموا بإحلال وتجديد وإعادة تأهيل لمحطات الصرف الصحي وخطوط الطرد الخاصة بها، وتمكنهم من حماية أغطية البالوعات من السرقة وما كان ينجم عنها من مخاطر وحوادث كثيرة تهدد حياة المواطنين، موضحا انهم قاموا بإحلال أغطية مضادة “GRB" بديلة لأغطية البالوعات "الزهر"، فضلا عن تركيب "طوق حماية" أسفل الغطاء لتزويد دعائم الحماية في حالة فقد الغطاء الأساسي لأي سبب ما، لافتا إلى أنهم نجحوا في تركيب 50 ألف شبكة حماية، و13500 غطاء “GRB” خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن إنجازات الشركة، شملت ما شهدته محطة معالجة أبو رواش من أعمال رفع كفاءة، حيث تم تطوير نظام المعالجة بها من معالجة إبتدائية إلى معالجة ثانوي، ونجحوا في تحويل طاقتها من 1.2 مليون متر مكعب يوميا إلى 1,6 مليون متر مكعب يوميا، مما ساهم في تحسين جودة المياه الناتجة بشكل كبير جدا، والحفاظ على المصارف وصحة المواطنين، مشيرا إلى أنهم قاموا بتطوير جميع المعامل للحصول على مياه بجودة عالية مطابقة للمواصفات العالمية.

وقال إنهم قاموا بتنشيط التحصيل، من خلال تركيب ما يقرب من 210101 عداد ميكانيكي و25148 عداد مسبق الدفع خلال العام الأخير، مشيرا إلى أنهم مستهدفين الوصول إلى تركيب ما يقرب من 200 ألف عداد مسبق الدفع خلال العام الجاري، مؤكدا على ما تبذله الشركة من جهد كبير في تنفيذ تحويلات المشروعات القومية التي تنفذ على أرض مصر خلال الفترة الحالية، وأهمها مشاريع المونوريل، والمتحف المصري، والمرحلة الثالثة والرابعة من مشروع مترو الأنفاق.