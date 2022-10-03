شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أكتوبر.. إعلام القاهرة تنظم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر وذلك يوم 9 أكتوبر المقبل، وذلك داخل قاعة الكلية وتحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الاحتفالية ستشهد مشاركة عدد من الفنانين ورجال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر، وتتضمن الاحتفالية لقاء كلمات للطلاب بهدف غرس الانتماء والولاء للدولة والتعرف على تضحيات المصريين أثناء حرب أكتوبر 1973.

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه سيتم تكريم المشاركين فى الاحتفالية ، مؤكدة أن الكلية ستوجه دعوة إلى الطلاب على مستوى مختلف الفرق الدراسية والأقسام للمشاركة والحضور فى فعاليات الاحتفالية .