شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يؤيدون تكثيف الخدمات المرورية لمواجهة الزحام مع عودة الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الخدمات المرورية لمواجهة الزحام فى الشوارع تزامنا مع بداية الدراسة؟"، أيد غالبية القراء تكثيف الخدمات المرورية لمواجهة الزحام فى الشوارع تزامنا مع بداية الدراسة.



نتيجة الاستطلاع

وأيد 90% من القراء تكثيف الخدمات المرورية لمواجهة الزحام فى الشوارع تزامنا مع بداية الدراسة، بينما قال 10% من القراء لا.