شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بيطرى عين شمس: الحمض النووى لإنسان الغابة يلائم نظيره بالإنسان بنسبة 97% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاطف محمد كامل أحمد، وكيل كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس، خبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية باليونسكو، إن الحمض النووي لإنسان الغاب يلائم الحمض النووى للإنسان بنسبة 97%، ويواجه العديد من التهديدات التى تعرضه للانقراض من بينها إزالة الغابات وفقدان الموائل والصيد غير المشروع والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.

وأوضح كامل، أنه يوجد حاليًا ما يقرب من 50000 إلى 65000 من إنسان الغاب في البرية، ويقدر أن حوالي 2000 إلى 3000 من إنسان الغاب يقتل كل عام، بمعدل من 5 إلى 8 يوميا، وبهذا المعدل من المحتمل جدًا أن ينقرض إنسان الغاب تمامًا في غضون 50 عامًا، نتيجة الصيد الجائر وفقدان الموئل ونزاعات البشر مع الحياة البرية تهديدًا لكل أنواع "الأورانجوتان" في البرية، لافتا إلى أن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN) أعلن أن كل أنواع الأورانغوتان مهددة بشدة بالانقراض.

وأضاف: تُعد حيوانات إنسان الغاب من العناصر الأساسية في البيئة، ويعنى ذلك أنها تعمل على تغيير البيئة المحيطة بشكل كبير مما يجعل العديد من الكائنات الأخرى والنباتات قادرة على البقاء على قيد الحياة اعتمادًا على هذه التغييرات، ومع اختفاء هذه الحيوانات فستختفي أيضًا آلاف الأنواع المختلفة من الكائنات التي تعيش في الغابات المطيرة الاستوائية الهشة، وبالتالي، ستؤثر هذه التغييرات علينا نحن البشر لأننا نعيش أيضًا على هذا الكوكب. لذلك، فبذل الجهود لمساعدة الأورانجوتان والحفاظ على موئله لن يساهم فقط في حماية هذه المخلوقات، بل سيسهم أيضًا في حماية مستقبلنا.

ولفت إلى عدة حقائق حول إنسان الغاب، وهى:

1- هناك 3 أنواع من الأورانجوتان: بورني ، سومطرة والأنواع الجديدة المؤكدة مؤخرًا (اعتبارًا من عام 2017) ، تابانولى، تم العثور على هذه القردة العليا فقط في البرية في جزر بورنيو وسومطرة.

2- حياة أورانجوتانز في الأشجار: يقضون معظم حياتهم يتأرجحون عبر الستائر ويحتاجون إلى مساحات شاسعة من الغابات للعثور على ما يكفي من الطعام والأصحاب، لذا تعد إزالة الغابات والصيد من أكبر التهديدات التي تواجه إنسان الغاب.

3- لهم أذرع طويلة: ويبلغ طول ذراع إنسان الغاب حوالي 2.2 متر (أكثر من 7 أقدام) من طرف الإصبع إلى طرف الإصبع.

4- إنهم لا يمانعون في تناول الطعام بقدمهم، فهو ماهر بشكل لا يصدق ويستخدم اليدين والقدمين أثناء جمع الطعام والسفر عبر الأشجار.

5- يتعلمون كل شيء يحتاجون إلى معرفته من الأم، حيث تحمل الأم طفلها وترضعه لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، ويبقى إنسان الغاب الصغير مع أمه حتى يبلغ من العمر 7 سنوات تقريبًا.

6- تمشي حيوانات الأورانجوتان على الأرض : مستخدمة أطرافها الأربعة، لكن إذا نظرت إليها عن قرب فستجدها تمشي كالبشر، إضافة إلى استخدامها لأيديها بطريقة رائعة، وتمتلك هذه الحيوانات أصابع إبهام معكوسة تمكنها من حمل الطعام وجذب فروع الأشجار.

7- تناول الطعام: يأكل إنسان الغاب الفاكهة بشكل أساسى، مثل المانجو والليتشي والتين ، ولكنه يتغذى أيضًا على الأوراق الصغيرة والزهور والحشرات وحتى الثدييات الصغيرة. تشكل الفاكهة حوالي 60٪ من النظام الغذائي لإنسان الغاب ، ولكن عندما تكون نادرة ، فإنهم يأكلون أيضًا بعض الأشياء الغريبة ، مثل التربة ولحاء الأشجار.