شكرا لقرائتكم خبر عن الأتوبيس الترددى.. 47 محطة مزودة بشواحن كهرباء ومحطات انتظار أسفل الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع الأتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى وذلك بالتزامن مع أعمال التوسعة، حيث سيعمل الأتوبيس وسط الطريق الدائرى بعد تخصيص حارتين.

ويستهدف المشروع، القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائرى سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

يبلغ عدد المحطات، 47 محطة بواقع 13 محطة علوية و 26 محطة نفقية و 8 محطات غير نمطية.

يتم إنشاء أماكن خاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائرى، ويتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات، وكيفية وطرق ربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع .

تزويد بعض المحطات بشواحن كهرباء للاتوبيس الترددى مثل محطة محور المشير.

سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT