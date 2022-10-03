شكرا لقرائتكم خبر عن تأثيرات سلبية عديدة.. كيف تمثل الزيادة السكانية عائقا أمام التنمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال الزيادة السكانية تمثل تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن، لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية، حتى أصبحت تفرض على المجتمعات مواجهتها والتصدي لها، وخاصة فيب ظل الأزمة الكبرى العالمية في الوقت الحالي

تقرير لمؤسسة ماعت أنه تأتى الزيادة السكانية كإحدى القضايا المهمة لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، ما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية، ورصد التقرير الآثار السلبية العديدة التي تسببها الزيادة السكانية في مصر على المواطن، وتأثيرها بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.