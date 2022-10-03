الجيزة: تفاصيل وظائف جديدة متاحة في الديوان العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، حاجتها لشغل وظائف قيادية وفقًا للشروط المحددة لشغل الوظيفة، وتمثلت في: رئيس الإدارة المركزية لشئون اللجان والمجالس والمؤتمرات ومدير عام الشئون القانونية ومدير عام الشئون الإدارية ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أنه يجب أن يتم الحصول على طلب الترشح من الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة.

وحددت الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة وهي: قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل فى المستوى الوظيفي الأول أ ومؤهل عالي مناسب وإجادة الحاسب الآلي والقدرة على القيادة واتخاذ القرار.

وذكرت أنه على من يرغب فى التقدم استيفاء النموذج الخاص بالوظيفة المتوفر بالإدارة العامة للموارد البشرية.