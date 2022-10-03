شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية فى قطاع الطاقة المستدامة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من المشروعات العملاقة التى نفذتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات فى مصر بعد إصدار لائحة معايير الاستدامة البيئية للمشروعات، والتى تعنى تنفيذ مشروعات أكثر استدامة ليكون 50% من المشروعات الجديدة خضراء بحلول عام 2024 و100% بحلول عام 2030.

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1- البرنامج القومى لتحويل إضاءة الشوارع إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية الليد.

2- مشروع خليج الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرتها 220 ميجاوات.

3- مشروع السد العالى الجديد بإنشاء مجمع الطاقة الشمسية في بنبان بالقرب من أسوان.

4- مشروع Egypt PV ، وهو مشروع تطوير أنظمة كهروضوئية لامركزية صغيرة الحجم ومتصلة بالشبكة.

5- محطات ضخ المياه السطحية التى تعمل بالطاقة الشمسية للرى بالمحافظات.

6- مشروع وحدات البيوجاز أول مشروع تجريبى لتحويل المخلفات إلى كهرباء.