شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة حلوان، اليوم، مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية الذي يعقد في تمام الساعة التاسعة صباحًا خلال الفترة من 3-5 أكتوبر 2022.

ويكون اليوم الأول بمجمع الفنون والثقافة بمقر جامعة حلوان، ويكون اليوم الثانى والثالث للمؤتمر بكلية السياحة والفنادق بكورنيش النيل (المنيل).

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاورفى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة تتضمن التغيرات المناخية والصحة، التغيرات المناخية وقطاع الزراعة، التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر، التغيرات المناخية والتكنولوجيا والهندسة، التغيرات المناخية والمجالات التربوية والاجتماعية والفنية.