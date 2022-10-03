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افتتاح البرنامج التدريبي لإعداد كوادر رجال الدين.. صور

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القاهرة - سامية سيد - افتتح المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية، برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز أولى دورات البرنامج التدريبي بعنوان ( إعداد كوادر رجال الدين الإسلامي والمسيحي في مجال تنمية الوعي المجتمعي و بناء اتجاهات ايجابية في محافظات و قري حياة كريمة)، تحت رعاية السيدة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ، و في إطار مبادرة ( وعي من أجل التنمية و الحياة الكريمة).

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و تركز الدورات علي عدة محاور و أهداف هامة منها إثراء  معارف المشاركين ودعم مهاراتهم في مجالات القضايا المجتمعية المعاصرة واكتساب معارف جديدة. و تزويد المشاركين بالأساليب العلمية والعملية التي تساعدهم في تكوين وتشكيل الرأي العام ورفع الوعى بكافة قضايا المجتمع لدى جمهورهم.

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بالإضافة إلى تنظيم أنشطة وفعاليات توعية مشتركة بين وزاتي التضامن والاوقاف والكنيسة لدعم الوعي المجتمعي في المجتمعات المحلية وبناء رأي عام إيجابي تجاه القضايا الاجتماعية ذات الصلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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