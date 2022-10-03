الأرصاد: انخفاض في الحرارة بداية من الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس غد الاثنين، حيث يشهد انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وذكرت في بيان لها، أنَّ الطقس سيكون حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت أنه سيكون معتدل الحرارة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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