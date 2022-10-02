شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي وعدد من المطاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أسامة دياب مدير لجمارك مطار القاهرة، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، وعدد من المطاوي، بالمخالفة لقانون بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

فبناء على إخبارية من إدارة البحث الجنائي بميناء القاهره الجوي تفيد اعتزام راكب مصرى تهريب أشياء وبضائع ممنوعة حال قدومه من روما على رحلة الخطوط الجوية الإيطالية.

وبالعرض على أحمد سيد إبراهيم مدير الحركة قام بتكليف أحمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 35 ألف يورو و2 مطواه ذات نصل معدني حاد و 2 مطواه متعددة الإستخدامات مخبأة بين طيات ملابسة.

قرر أحمد عمر عبد القادر مدير الإدارة الثالثة بالإنابة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب عقب إعطاء الراكب مسموحاتة من النقد الأجنبي (عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها) والعرض على أسامة دياب مدير الإدارة الثالثة والدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.