شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء تعقد جمعية عمومية لمناقشة تعديل قانون النقابة منتصف أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، عقد جمعية عمومية عادية للنقابة، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، ونقيب قراء القرآن الكريم، وذلك يوم 15 أكتوبر الجاري، وذلك لاعتماد الحساب الختامي، والموافقة على مقترحات تعديل قانون النقابة، ومناقشة بعض الأمور الإدارية للنقابة وما يستجد من أعمال وذلك بمقر النقابة.

وأكدت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، فى وقت سابق، أن مجلس الإدارة الحالى يبذل قصارى جهده للحد من ظاهرة التلاعب بكتاب الله، عن طريق استدعاء بعض القراء لوجود مخالفات فى التلاوة وعرضها على لجنة المتابعة وأخذ إقرارات عليهم بعدم التكرار، وقامت النقابة بتقديم بعض من الشكاوى للجهات المختصة مثل وزارة الأوقاف واتحاد الإذاعة والتليفزيون والنيابة العامة فى بعض القراء لوجود مخالفات فى القراءة.

وأضافت نقابة قراء القرآن، أن مجلس الإدارة الحالى يقوم بتعديل بعض مواد القانون منها عدم مزاولة مهنة التلاوة لغير أعضاء النقابة أو بتصريح مزاولة المهنة من النقابة لغير المقيدين بالنقابة والحد من ظاهرة التلاعب بكتاب الله فى المحافل العامة أو الخاصة وإبلاغ النيابة العامة عنهم، مناشدة القراء بتوجية الجمهور بآداب الاستماع للقرآن الكريم حتى يؤجر القارئ والمستمع وحتى لا تتحول سرادقات العزاء إلى أفراح ومهرجانات التى وقفت ضدها نقابة المهن الموسيقية والنقابة حريصة كل الحرص أكثر من أى إنسان على الحفاظ على كتاب الله عز وجل وسوف تقوم النقابة بإتخاذ إجراء قانونى شديد ضد القراء المتلاعبين، باجتماع مجلس الإدارة المقبل.