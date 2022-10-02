شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مركز زراعة الأعضاء المتكامل بمعهد ناصر بطاقة 300 سرير و 12 غرفة عمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، ما يتم تداوله من منشورات تزعم إنشاء الحكومة 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء، متابعا: "بعد لقاء الرئيس السيسي مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، كان من الموضوعات إنشاء مركز متكامل لزراعة الأعضاء في المدينة الطبية بمعهد ناصر، ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من هذا المركز".

أضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة متلفزة لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أن المركز المذكور يضم جميع أنواع الزراعات الموجودة، منها بالكبد والكلى والرئة والقرنية والبنكرياس والقلب، ولأول مرة ستجتمع كل الزراعات في مكان واحد، وأن يكون المركز كبيرا بما يكفي لاستيعاب أكبر عدد من المترددين، بطاقة 300 سرير و12 غرفة عمليات وليس 12 ألف كما يتردد، ولا تصور أن يكون في مكان واحد هذا الرقم الذي تتضمنه الإشاعة".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، "سيكون هناك ميكنة وحوكمة فيما يتعلق بزراعة الأعضاء في مصر، والتفكير بشأن الشائعات التي تطلق يأتي من الحرب على الدولة المصرية والروح المعنوية المصرية بالتشكيك في كل الإنجازات وكل ما يتعلق بالتطور والتقدم الذي تشهده الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة".

وأكمل: " المركز المتكامل لزراعة الأعضاء بالمدينة الطبية بمعهد ناصر سيكون فيه قاعدة بيانات متكاملة حتى يكون هناك شفافية وعدالة ومنع أي فرصة لأنواع التلاعب، ومتابعة وربط مع كل مراكز زراعة الأعضاء المتخصصين والذين يبلغ عددهم في مصر أكثر من 37 مركزا".