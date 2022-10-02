شكرا لقرائتكم خبر عن عضو العفو الرئاسي يكشف عن موعد إخلاء سبيل مجموعة من الشباب: خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، يوم بعد يوم تثبت النوايا الصادقة في المضي قدما في ملف حقوق الإنسان، والعفو الرئاسي بشكل خاص، وتتلقى اللجنة يوميا طلبات من أهالي المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم، وهناك تواصل آخر مع المفرج عنهم لحل مشكلاتهم وإعادتهم إلى أعمالهم.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن هناك مجموعة سيتم إخلاء سبيلها بعد ساعات، وهذه المجموعة سيتبعها عدة مجموعات في الشباب المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير وقضايا مخالفة للتظاهر.

وتابع محمد عبد العزيز: "هناك منهج في الجمهورية الجديدة، للبناء والتواصل والاختلاف في الرأي، ومحاولة حل المشكلات في سبيل سماع الجميع، والجميع الآن سواء كان ينتمي للمعارضة أو الأغلبية يرى أن هناك نوايا صادقة في التعامل مع ملف العفو الرئاسي، وهناك دعم كبير من رئيس الجمهورية لملف العفو وتذليل أي عقبات أمامه".