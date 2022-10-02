شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توريد 25 ألف طن أرز شعير من المزارعين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قراراً رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وأن موسم توريد شعير ‏الأرز المحلي بدأ منذ يوم 25 أغسطس وحتى 15 ديسمبر القادم. وأكد ‏على اجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل ‏‏25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بأجمالي مستهدف ‏‏1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم ‏استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة الى ‏تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية.‏

واضاف وزير التموين والتجارة ‏الداخلية ان الاسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح ‏جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة ، و 6850 جنيه ‏للطن ارز عريض الحبة، مشيرا إلى ان مستحقات الموردين سوف تصرف ‏خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الارز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة لافتا الى انه تم توريد 25 ألف طن ارز شعير من لمزارعين حتى الآن.‏

وأشار الى انه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات ‏التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة ان يكون ارز الشعير المورد مطابق ‏للمواصفات الموضوعة، وان كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء واخر ‏عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة ، ونص القرار على ان ‏الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية اضافة الى البنك الزراعي المصري واي جهة اخرى يتم اعتمادها من ‏وزارة التموين والتجارة الداخلية.‏

كما اصدر وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قراراً رقم 113 لسنة 2022 بشأن تنظيم أماكن تخزين الارز الشعير ‏المحلي لموسم 2022، واجاز القرار بناء على طلب رسمي مقدم للهيئة العامة لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين الأرز الشعير وفقاً للقواعد المقررة بالهيئة، ويحظر تخزين الارز الشعير في مواقع غير معتمدة وفي حالة ضبطها تعتبر سلعة مجهولة المصدر.

وتؤكد الوزارة الى ان كافة المضارب التي ترغب ‏بالاشتراك في عمليات توريد الارز الشعير عليها التقدم بطلب رسمي ‏للوزارة، او هيئة سلامة الغذاء وفقاً للقواعد المعلن عنها.‏

وقال احمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير ‏أن اجمالي المساحة المزروعة ارز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، ‏مشيرا الى ان انتاجية الفدان 4 طن ارز شعير بإجمالي انتاجية 6مليون طن ‏ارز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع ‏التموينية بواقع 25% من اجمالي الانتاج بواقع طن ارز شعير عن كل فدان ‏مزروع.