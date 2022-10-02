أخبار مصر.. انخفاض بدرجات الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً اقتصادياً كويتياً من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة. تواصل الفرق الهندسية المصرية أعمال التطوير منطقة كورنيش بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بحسب ما أكدته وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية اليوم الأحد. الفرق المصرية تواصل أعمال تطوير كورنيش غزة ضمن منحة مصر لإعمار القطاع.. صور تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. انخفاض بدرجات الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير التعاون مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتيةالحكومة تنفى إنشاء 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمى لزراعة الأعضاء

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم إنشاء الحكومة 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم إنشاء الحكومة 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء، مُوضحةً أن المركز الإقليمي لزراعة الأعضاء والمقرر إنشاؤه داخل المدينة الطبية المستحدثة بمعهد ناصر، سيتضمن 12 غرفة عمليات فقط و300 سرير داخلي، بالإضافة إلى 52 سرير رعاية فائقة، و56 سرير رعاية متوسطة، كما سيحتوي المركز على 10 ماكينات غسيل كلوي، ومعمل متكامل، و12 عيادة خارجية، ومركز تأهيل وقسم للطوارئ، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل شبكة قومية مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين وفقاً للمعايير العالمية.

تقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر العديد من الامتيازات للعديد من فئات المجتمع، ومنها ذوي الهمم حيث يتم صرف تذاكر لذوي الهمم والمرافق (إن وجد) بتخفيض 50% لكل منهم للقطارات المكيفة والقطارات الفاخرة والروسي المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها. السكة الحديد: تخفيض 50% من سعر التذكرة لذوى الهمم ومرافقيهم بكافة القطارات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، على مدار الربع الثالث من عام 2022، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة. قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا يستغرق ما يقرب من أسبوعين بعد الحصول عليه لتكوين مناعة مهاجمة للعدوى، ونصحت وزارة الصحة والسكان بتلقى لقاح الإنفلونزا السنوى للحماية من عدوى الانفلونزا . الصحة: لقاح الأنفلونزا يكون الأجسام المناعية بعد الحصول عليه بأسبوعين الحكومة: صدور 563 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الربع الثالث من 2022

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معهد الفلك: هزة أرضية على بعد 430 كم شمال مطروح بقوة 5.26 ريختر