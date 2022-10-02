تقلبات الخريف الحادة.. تحذير من الأرصاد لساكني هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود تقلبات جوية يشهدها المواطنون بنهاية الأسبوع الجاري، تتمثل في انخفاض درجات الحرارة.

وقالت منار لمصراوي، إن هذا الأسبوع سيشهد تقلبات جوية خصوصا في درجات الحرراة، ومع نهايته سيكون هناك انخفاضا ملحوظا في الحرارة، نتيجة وجود كتل هوائية تؤثر على الأحوال الجوية اعتبارا من غد الاثنين، ستكون قادمة من على البحر المتوسط ومع تغير الكتل الهوائية تبدأ درجات الحرارة تنخفض.

وأشارت إلى تأثر البلاد، بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وبدوره يؤدي إلى حجب جزء من آشعة الشمس ما يساعد على الانخفاض في درجات الحرارة.

وتابعت منار: مع نهايات الأسبوع الجاري سيشعر المواطنين ببرودة الجو خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وتدريجيا نبدأ في الشعور بالأجواء الخريفية.

ونصحت الموطنين، بضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة، كون فصل الخريف يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، خصوصا في درجات الحرارة خلال اليوم الواحد والأسبوع الواحد، مع اختيار نوعية الملابس بشكل جيد مع درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة، والصباح الباكر، خصوصا في المناطق الساحلية والجديدة والتي يشعر فيها ببعض البرودة في الأحوال الجوية.