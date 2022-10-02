يجعل مصر مركزًا تجاريًّا عالميًّا.. التموين تدرس إنشاء مجمع لتوريد زيت النخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الحكومة تدرس إنشاء مجمع للزيوت في إقليم قناة السويس مع الجانب الماليزي لتوريد زيت النخيل.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت عنوان "الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت" بحضور اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء مجدي الشاطر واللواء علاء ناجي، نائبا رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور أحمد أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين وومثلى شركات انتاج زيت الطعام والمستثمرين.

وأشار إلى أن المجمع سيجعل من مصر مركز تجاري عالمي، حيث إنه جاري عمل الدراسات اللازمة مع العديد من الدول الأجنبية للاستفادة من الخبرات العالمية.

ولفت إلى أن المجمع سيكون بالتعاون مع ماليزيا ليكون نقطة لتجميع الزيوت ويمكن التصدير من خلاله وأزمة كورونا هي ماجعلتنا ندرس بجدية هذا الموضوع.

وأشار إلى أن إنتاجنا من زيت الطعام حوالي 5% من الاحتياجات بينما يتم استيراد منهم 95% من الخارج، لافتا إلى أنه يتم استيراد كميات كبيرة من بذور الزيت ويتم عصرها داخل البلاد وعندما يتم إجراء مناقصة لاستيراد زيت الطعام من الخارج يتم أيضا مناقصة مماثلة لشراء زيت الطعام المحلي.

وفي نفس السياق قال المصيلحي إن نستهدف حاليا مشاركة القطاع الخاص، حيث تم خلال العامين الماضيين عمل دراسات الجدوى الاقتصادية لعدد من القطاعات الخاصة بالوزارة، وسيتم الطرح على القطاع الخاص، حيث تم عمل مجمع قها وادفينا للصناعات الغذائية بالمدينة الصناعية في السادات، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وشركة سايلو فودز.

وأضاف نستهدف مشاركة عدد من الشركات بالقطاع الخاص في تطوير قطاع الزيوت لأننا نستهدف حاليا الزراعات خارج الحدود المصرية في ظل وجود عدد من أنواع الزيوت لايمكن زراعتها في مصر.

ولفت إلى أنه تم اختيار مدينة برج العرب بالإسكندرية لإنشاء أكبر مجمع صناعي لصناعة الزيوت في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن استهلاكها من الزيوت يصل إلى 2.4 مليون طن سنوياً.

من جانبه قال الدكتور أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة تعمل على توطين صناعة الزيوت وزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الزيتية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المشروعات تحقيق اكتفاء ذاتي من الزيوت بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة التنافسية وتحسين الأداء ورفع مستوى الجودة.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف إنشاء شركة باستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص وأن تكون نسبة استثمارات.

ولفت إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية طرحت 3 فرص استثمارية لإنشاء 3 مجمعات الزيوت بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 321 مليون دولار.

من جانبه قال مهند طه مستشار بالمكتب الاستشاري بي دي او للاستشارات الفنية، إنه تم اختيار الموقع الأول في مدينة برج العرب على مساحة 137 الف متر مربع، وتتضمن مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنوياً، ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 2400 طن سنويا، ومصنع إنتاج المسلى بطاقة 90 ألف طن سنويا.

وأضاف طه، أن التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع تبلغ نحو 165 مليون دولار، كما أن الهيكل التمويلي يمثل نسبة 50% مستثمرين قطاع خاص و50% قروض طويلة الأجل.

وأكد أن الفرصة الثانية في مدينة السادات على مساحة 210 ألف متر مربع، وتشمل مصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 240 ألف طن سنويا، منوها أن الطاقة الإنتاجية للخط في اليوم 400 طن، بعدد 2 خط، كما أن الطاقة المتاحة في اليوم 800 طن، حيث تصل تكلفة المشروع إلى 48 مليون دولار.

وأضاف أن المنطقة الثالثة في سوهاج على مساحة 120 الف متر مربع وبطاقة 240 ألف طن سنويا، بتكلفة استثمارية 108 مليون دولار.

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