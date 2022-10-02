5 ديسمبر.. الحكم على 3 أشخاص ضربوا عاملا حتى الموت بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، قضية مقتل عامل على يد 3 أشخاص بالساحل، للحكم بجلسة 5 ديسمبر المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العليم عطية وعضوية المستشارين ياسر أبو الفتوح وشامل عصمان وأمانة السر أشرف جابر.

كان المستشار بكر أحمد بكر- المحامي العام لنيابات كلي أول شمال القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "وليد. ا. م" 46 سنة صيدلي، "محمد. ع. ق" 30 سنة صاحب محل، "أحمد. ع. ق" 33 سنة عاطل، وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 12014 لسنة 2021 جنايات الساحل والمقيدة برقم 1762 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، وذلك لاتهامهم بضرب المجني عليه حتى الموت.

بدأت الواقعة يوم 2021/8/22، بدائرة قسم شرطة الساحل، محافظة القاهرة، بقيام المتهمين بضرب المجني عليه "باسم. ح. م" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك على إثر مشادة كلامية فيما بين المجني عليه والمتهم الأول فبيت الأخير النية، وعقد العزم على التعدي عليه، واستنصر بباقي المتهمين وحضروا لمسرح الجريمة نفاذا للاتفاق الجنائي المسبق فيما بينهم وأشهر المتهم الأول سلاح أبيض "سكين" وسدد له طعنة نافذة بالفخذ اليسرى مستخدما السلاح الأبيض المار بيانه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن أفضى إلى موته حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره، ودخلوا مسكن المجني عليه بقصد ارتكاب الجريمة وكان ذلك ليلًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

