انتشال جثة غريق بالرياح الجنوبي في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الحماية المدنية بالجيزة جثة شاب غريق بمنشأة القناطر، الأحد.

أمس السبت، تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق بنطاق دائرة المركز.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع مساعد فرقة شمال أكتوبر ومأمور المركز.

48 ساعة من أعمال المسح الشامل لمجرى نهر النيل كللت بالنجاح مساء الأحد بانتشال جثة الغريق ويدعى "م. ب."، 24 سنة، مقيم قرية الجلاتمة، بالرياح الجنوبي، وتم إيداع الجثة المشرحة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، غلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.