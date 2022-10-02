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ماس كهربائي يتسبب في نفوق 6 رؤوس ماشية داخل حظيرة بالصف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تسبب ماس كهربائي في حريق التهم محتويات حظيرة مواشي بمركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لفرقة الشرق إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من حظيرة ماشية بدائرة القسم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع قطاع إطفاء الجنوب بقيادة المقدم هيثم عبد العال.

تبين بالفحص حدوث ماس كهربائي نتيجة توصلات عشوائية، واشتعال النيران بالحظيرة مما ادى إلى نفوق 6 رؤووس ماشية بينها 3 خراف دون خسائر بشرية.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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