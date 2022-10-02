ماس كهربائي يتسبب في نفوق 6 رؤوس ماشية داخل حظيرة بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تسبب ماس كهربائي في حريق التهم محتويات حظيرة مواشي بمركز الصف جنوب الجيزة.
تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لفرقة الشرق إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من حظيرة ماشية بدائرة القسم.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع قطاع إطفاء الجنوب بقيادة المقدم هيثم عبد العال.
تبين بالفحص حدوث ماس كهربائي نتيجة توصلات عشوائية، واشتعال النيران بالحظيرة مما ادى إلى نفوق 6 رؤووس ماشية بينها 3 خراف دون خسائر بشرية.
جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.