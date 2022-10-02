ماس كهربائي يتسبب في نفوق 6 رؤوس ماشية داخل حظيرة بالصف

تبين بالفحص حدوث ماس كهربائي نتيجة توصلات عشوائية، واشتعال النيران بالحظيرة مما ادى إلى نفوق 6 رؤووس ماشية بينها 3 خراف دون خسائر بشرية.

محمد يوسف

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