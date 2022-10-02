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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بحلوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة عزبة الوالدة بمدينة حلوان، ما أدى لتفحم محتوياتها بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية.

ووردت إشارة من النجدة، لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة حلوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق وفرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها ومنع خطر امتدادها، وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

وتبين بالفحص حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق ما أسفر عن تفحم كامل محتويات الشقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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