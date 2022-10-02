المعاينة تكشف سبب حريق محدود بجامعة مصر في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء عبد العزيز سليم مدير المباحث ملابسات حريق محدود اندلع بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، الأحد.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتصاعد ادخنة من مبنى ملحق بالجامعة.

تبين بالفحص حدوث ماس كهربائي بمفتاح كهرباء، نتج عنه حريق محدود جرى السيطرة عليه في غضون دقائق من قبل رجال الأمن الإداري بالجامعة.

مسؤولو الجامعة أكدوا عدم وقوع خسائر في الأرواح، وانحصار الخسائر في تلفيات طفيفة جاري العمل على إصلاحها من قبل مسؤولي الصيانة.