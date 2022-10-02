القوات المسلحة تنظم زيارة للسفير اليابانى بالقاهرة لمحطة معالجة مياه بحر البقر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المختلفة وإبراز ما تم إنجازه من مشروعات تنموية عملاقة، نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لأوكا هيروشي، السفير الياباني في القاهرة والوفد المرافق له إلى محطة معالجة مياه بحر البقر.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي تناول مراحل تنفيذ المشروع ومايمثله من أهمية بالغة لاستغلال مياه الصرف الزراعي، ومعالجتها لتصبح صالحة للري وزيادة الرقعة الزراعية، ثم شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن المشروع، أعقبه القيام بجولة تفقدية داخل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق القناة.

وأشاد السفير اليابان بالقاهرة بالزيارة وما لمسه من دور تنموى هائل للقوات المسلحة ودعم المجتمع المدنى من خلال تلك المشاريع التنموية العملاقة، مؤكداً أهمية التعاون والشراكة بمختلف المجالات بين مصر واليابان.

يذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الزراعي بالعالم فضلاً عن حصولها على ثلاث شهادات مسجلة بإسم المحطة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتم إنشائها بهدف معالجة 5.6 مليون م3 في اليوم من مياه مصرف بحر البقر للاستفادة من تلك المياه لاستصلاح مساحات هائلة من الأراضي في شمال ووسط سيناء.