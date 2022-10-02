توريد طن عن كل فدان.. قرار جديد من وزير التموين بشأن توريد أرز الشعير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قرارًا رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، واشار القرار الى ان موسم توريد شعير ‏الارز المحلي بدأ منذ يوم 25 اغسطس وحتى 15 ديسمبر القادم.‏

وأكد الوزير في بيان له، اليوم الأحد، إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل ‏‏25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم ‏استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى ‏تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية.‏

وأضاف أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح ‏جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏للطن أرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين ستصرف ‏خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.‏

وأشار إلى أنه وجّه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات ‏التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق ‏للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وأخر ‏عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة، ونص القرار على أن ‏الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية، إضافة إلى البنك الزراعي المصري وأي جهة أخرى يتم اعتمادها من ‏وزارة التموين والتجارة الداخلية.‏

كما أصدر الوزير قرارا رقم 113 لسنة 2022 بشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير ‏المحلي لموسم 2022، وأجاز القرار بناء على طلب رسمي مقدم للهيئة العامة لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين الأرز الشعير وفقا للقواعد المقررة بالهيئة، ويحظر تخزين الأرز الشعير في مواقع غير معتمدة وفي حالة ضبطها تعتبر سلعة مجهولة المصدر.

وتؤكد الوزارة أن كافة المضارب التي ترغب ‏بالاشتراك في عمليات توريد الأرز الشعير عليها التقدم بطلب رسمي ‏للوزارة، أو هيئة سلامة الغذاء وفقا للقواعد المعلن عنها.‏

ومن جهة أخرى أوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، ‏أن إجمالي المساحة المزروعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، ‏مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان 4 أطنان أرز شعير بإجمالي إنتاجية 6 ملايين طن أرز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع ‏التموينية بواقع 25% من اجمالي الانتاج بواقع طن ارز شعير عن كل فدان ‏مزروع، واكد كمال أنه تم توريد 25 ألف طن ارز شعير حتى الآن.‏