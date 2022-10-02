فازت بالتزكية.. رئيسة "سياحة النواب" تكشف عن أجندتها التشريعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الثالث سيشهد تحركات مكثفة من اللجنة لتعزيز البنية التشريعية لقطاع السياحة لاستعادة معدلاته لما قبل 2011.

وأكدت النائبة نورا علي، في تصريحات أدلت بها اليوم الأحد، أن سيتم عمل حوار موسع مع الأعضاء للتوافق حول آلية وأولويات عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بجانب أنه سيتم عقد حوار مقترح مع جميع المعنيين والعاملين بالقطاع للاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم.

وأشارت رئيس لجنة السياحة إلى أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية بالمحافظات السياحية لدعم العاملين والاستماع إلى شكواهم، وأن مدينة إدفو ستكون على رأس تلك الزيارات.

وتابعت علي: "كما سنواصل العمل على تعزيز الوعي السياحي لدى كل فئات المجتمع؛ خصوصًا طلاب المدارس، وتغيير سلوكيات العاملين بالمواقع السياحية والأثرية في كيفية التعامل مع السياح".

ووجهت رئيس اللجنة الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على انتخابها بالتزكية كرئيس للجنة للسنة الثالثة على التوالي، مؤكدةً أن هذه الثقة تزيد من مسؤوليتها وحجم الأمانة الملقاة على عاتقها.