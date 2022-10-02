وقعها صندوق مصر السيادي.. 10 اتفاقيات بـ25.5 مليار جنيه خلال 2021​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن "صندوق مصر السيادي" وقع 10 اتفاقيات ملزمة لمشروعات خلال عام 2021 بإجمالي استثمارات 25.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 44 مشروعًا تجري دراستها باستثمارات متوقعة بـ 140 مليار جنيه في 7 قطاعات مختلفة.

جاء ذلك في إنفوجراف نشره المركز اليوم الأحد، يتناول فيه دور صندوق مصر السيادي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار المركز إلى أن الصندوق تأسس عام 2018؛ بهدف جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة.

ويضم الصندوق 4 صناديق فرعية وهي: صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.