شيخ الأزهر: فتحنا أبواب الكليات العملية أمام الوافدين للنهوض بموارد إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، بمقر المشيخة الأزهر، بابكر ديالو، سفير مالي لدى القاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف تنبّه إلى حاجة القارة الأفريقية للأطباء والصيادلة والمهندسين لتلبية احتياجات الشعوب الأفريقية جنبا إلى جنب مع الداعية الأزهري.

وأوضح أن ذلك ما جعل الأزهر يفتح أبوابه لاستقبال الطلاب الوافدين للدراسة في الكليات العملية والتطبيقية حرصا منا على النهوض بموارد الدول الإفريقية وتلبية احتياجاتها، بما يتناسب مع التحديات المعاصرة.

ونقل السفير ديالو، لفضيلة الإمام الأكبر تحيات الرئيس المالي أسيمي غويتا، ودعوته للإمام الأكبر لزيارة البلاد.

وأكد أن جهود فضيلة الإمام الأكبر والأزهر الشريف في بيان ونشر الصورة الصحيحة للإسلام؛ هي جهود مقدرة في مالي، وأن خريجي الأزهر في مالي يشغلون مناصب قيادية بفضل التكوين العلمي والاجتماعي والاهتمام الذي لاقوه من أساتذته وعلمائه، وما اكتسبوه من علوم ومهارات وخبرات.

وأعرب ديالو عن تقديره لدعم الأزهر لمسلمي مالي من خلال تقديم نسخ القرآن الكريم مترجمة للفرنسية، وما يقدمه من دورات لتدريب الأئمة والوعاظ الماليين.