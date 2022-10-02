شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق 41 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 41 قافلة طبية مجانية فى مختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوم 2 إلى 10 أكتوبر الجارى، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم، بمنطقتى الإسماعيلية، مركز كوم امبو، محافظة أسوان، ووحدة الجزائر، مركز العامرية، محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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وتابع «عبدالغفار» ‏أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى، بمناطق دست الأشراف، مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، ومركز طبى التجمع الأول، حى القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة، والعشى مركز الزينية، محافظة الأقصر، والمثانى، مركز النجيلة محافظة مطروح، و53 أبو ماضى، مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وأنشاص البصل، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية، والبدرمان، مركز ديرمواس محافظة المنيا، ومركز شباب المنياوى مركز فايد محافظة الإسماعيلية، وذلك فى يومى 3 و4 من الشهر نفسه.

وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى بمناطق مزغونة، حى البدرشين، محافظة الجيزة، والحرجة بالقرعان، مركز البلينا، محافظة سوهاج، وأبو الهدر، مركز ديروط محافظة أسيوط، وذلك فى يومى 4 و5 من شهر أكتوبر.

ونوه «عبدالغفار» إلى إطلاق 8 قوافل طبية أخرى يومى 5 و6 أكتوبر بمناطق مركز شباب جنيفة، بحى الجناين، محافظة السويس، وشبرا ملس، مركز زفتى، محافظة الغربية، والزيات - تجمعات أولاد الشايط، محافظة مطروح، وأم الرزق، مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادى الشرفا - تجمع بدوى مجيرح، مركز شرم الشيخ – دهب محافظة جنوب سيناء، وجنبواى، مركز ايتاى البارود محافظة البحيرة، وكفر الفرعونية، مركز أشمون محافظة المنوفية، ووادى عبادى، مركز إدفو شرق محافظة أسوان.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 6 و7 أكتوبر بمنطقتى الأربعين 2، مركز باريس، محافظة الوادى الجديد، ومركز صحة 12 بالعاشر، محافظة الشرقية.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى، يومى 7 و8 أكتوبر بمناطق كفر العزيزية، مركز سمنود، محافظة الغربية، وكفر حكيم، حى كرداسة، محافظة الجيزة، ووادى بئر صغير - وادى مجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء.

واستطردت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومى 8 و9 أكتوبر بمناطق الحوطة الشرقية، مركز ديروط محافظة أسيوط، وكفر مروان، مركز كفر شكر، محافظة القليوبية، وجدة مركز باريس، محافظة الوادى الجديد، وسويكر مركز اطسا محافظة الفيوم، وكوم اشكيلو، مركز جرجا، محافظة سوهاج، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 9 و10 أكتوبر بمنطقتى بغداد، مركز العامرية، محافظة الإسكندرية، ووادى العرب، مركز نصر النوبة محافظة أسوان.

واختتمت «الصادق» أنه سيتم 8 قوافل طبية يومى 10 و11 أكتوبر بمناطق الثورة مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، والبغدادى مركز البياضية محافظة الأقصر، وسيدى شبيب مركز الضبعة محافظة مطروح، وسنهور مركز دمنهور، محافظة البحيرة، ومركز طبى الخيالة حى البساتين محافظة القاهرة، وكفر المحمدية مركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، ونزلة تونة مركز ملوى، محافظة المنيا، ومركز شباب البعالوة الكبرى، مركز التل الكبير، محافظة الإسماعيلية.