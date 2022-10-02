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"جورجيا ميلونى" ردا على تهنئة الرئيس السيسي: مستعدون للتعاون المشترك

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القاهرة - سامية سيد - أعربت جورجيا ميلونى زعيمة حزب اخوة إيطاليا الفائز فى الانتخابات العامة في إيطاليا، عن شكرها وامتنانها لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها أمس.

 

وأكدت"ميلونى" استعداد ايطاليا للتعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية مع مصر خاصة فى قطاعات أمن الطاقة وقضايا الشرق الأوسط، واستقرار حوض المتوسط فضلاً عن ملف حرية الأديان. 

 

جاء رد ميلوني من خلال تغريدة شخصية لها كتعليق على صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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