رئيس "النواب" يرفض اعتراضَين على قوائم الترشح باللجان النوعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقي اعتراضَين من الأعضاء على قوائم تشيكل اللجان النوعية، إلا أنه تم رفضهما.

ووافق المجلس على تشكيل اللجان النوعية الـ25، لتبدأ بعد ذلك عملية انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس- الوكيلين- أمين السر".

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية نظمت إجراءات انتخابات اللجان النوعية؛ حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.