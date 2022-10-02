مخزون ومواد خام.. الصحة تكشف حقيقة نقص أدوية الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر لديها مخزون يكفي لمدة شهرين لأدوية الأورام، في حين تتوفر مواد خام تكفي لتصنيع أربعة أشهر.

وأوضح عبدالغفار في تصريحات اليوم، أنه بالنسبة للأدوية المستوردة لدينا مخزون يكفي لمدة 4 إلى 5 أشهر.

وشدد على أن مصر من الدول المنخفضة في نسب الإصابة بالسرطان مقارنة بباقي الدول لكل 100 ألف مواطن.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة بين وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء، بشأن توفير الأدوية المتعلقة بالأورام المختلفة، في حين تتجه الدولة حاليا لتوطين صناعة الأدوية الحيوية وتوفيرها في السوق المحلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن "جميع المستشفيات التي تقدم خدمات علاج الأورام لم يشكوا فيها مريض من نقص الدواء، ونستهدف تأمين كافة الاحتياجات الدوائية لكافة المرضى".