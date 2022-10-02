بعد 8 سنوات من الإغلاق.. مصر للطيران تفتتح مكتبها بالعاصمة الليبية طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

افتتحت شركة مصر للطيران مكتبها بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد إغلاق استمر 8 أعوام، بحضور تامر مصطفى السفير المصري لدى دولة ليبيا الشقيقة والقنصل العام أحمد مكاوي ، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة، ووفقا لتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بتدعيم التواجد المصري في أسواق النقل الجوي العربية والأفريقية.

وأوضح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن إعادة افتتاح مكتب الشركة بالعاصمة الليبية طرابلس يعزز من تواجد الشركة بشمال أفريقيا، ويأتي في ظل عودة حركة الطيران بين مصر وليبيا إلى معدلاتها الطبيعية، بما يخدم العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات ويوفر خدمة أفضل للركاب، خاصةً مع ارتفاع حركة سفر العمالة المصرية إلى ليبيا وتعد مرحلة مهمة من إعادة الإعمار الذي تشارك فيه مصر بقوة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران كانت قد استأنفت رحلاتها إلى ليبيا، وتسير الشركة الوطنية 5 رحلات جوية منتظمة أسبوعيا بين مطاري القاهرة الدولي وبني غازي، بالإضافة إلى تشغيل بعض الرحلات الخاصة والرحلات غير المنتظمة وفق معدلات الطلب على السفر بين مصر وليبيا.

