الحجز بدأ.. كيف تحصل على شقة من الإسكان بـ194 ألف جنيه؟ (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح كراسات شروط حجز شقق سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات اليوم الأحد 2 أكتوبر لكل المواطنين، على ان يستمر التقديم حتى يوم 27 أكتوبر الحالي.

الشقق المطروحة يكون الحجز فيها متاح لمتوسطى الدخل ومحدودي الدخل، حيث يتم تحديد شروط لكل فئة، وشقق الإسكان الاجتماعي والموجه لمحدودي ومتوسط الدخل يتم طرح مساحة واحدة منها وهي 90 مترا في كل المدن الجديدة والمحافظات، وهي عبارة عن 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة كاملة التشطيب.

العدد الأكبر من الشقق جاهز للتسليم الفوري عقب انتهاء مراحل الحجز، حيث سيتم البدء في تسليم الوحدات مباشرة، لكن يوجد وحدات سيتم تسليمها خلال 18 شهرا من الآن.

الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة).

بإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة “غرب المطار”، “جرزا القطوري – العياط”، دمنهور”.

ووجاءت تفاصيل الحجز على النحو التالي:

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ننشر أسعار وأقساط الشقق ومواعيد التقديم

رابط إلكتروني لحساب قسط الشقة على 30 سنة

كاملة التشطيب بالفرش.. صورة جديدة لـ "سكن لكل المصريين" من الداخل

ننشر شروط حجز الشقق واستثناء متوسطي الدخل من هذا الشرط

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