تأجيل محاكمة 22 متهما بـ"داعش العمرانية" لـ7 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية"، لجلسة 7 نوفمبر؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام، أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمـود زيدان، ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

كانت نسبت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هاني عبد الله محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.