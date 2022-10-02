ننشر أسماء وحالة مصابي حادث مدرسة المعتمدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء مصابي حادث انهيار جزئي لسور سلم مدرسة المعتمدية بكرداسة، الأحد.

المصابون هم كل من: فرح سليمان علي 16 سنة مصابة بكدمات بالجسم، وعد محمد أحمد 16سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ملك كامل حسين، 16 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، أميرة حسام عطية، 12 سنة مصابة بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، حنين عز محمد، 11 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ملك محمد محمد 13 سنة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، شروق أحمد علي، 11 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

وأصيب كل من فرح محمد سعد، 15 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، فاطمة حمادة 12 سنة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، نزار عبد الحليم سيد 12 سنة، مصابة بكسر بالقدم اليمنى، جنى سعد محمد محمود 16 سنة مصابة بكدمات بالجسم، رحمة عبد الباقي عواد 15 سنة مصابة بكدمات بالجسم، كريمة عرفة عبد المحسن 13 سنة مصابة بكدمات بالجسم.

شملت أيضا كل من شهد إبراهيم صابر 13 سنة مصابة بكدمات بالجسم، بسمه أحمد فتحي 13 سنة مصابة بكدمات بالجسم، مريم عبد الرؤوف 13 سنة مصابة بكدمات بالجسم، وجرى نقلهن إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.