7 نوفمبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية إمبابة الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم زيد أحمد توفيق محمد أبو راضي "هارب" 21 سنة طالب صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 عام في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية إمبابة الإرهابية"، لجلسة 7 نوفمبر، للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

وكانت قد قضت ذات دائرة الإرهاب بحكمها في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الامني واستهداف الخدمة الامنية المعينة علي البنك الاهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.